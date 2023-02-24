Производство свинины нарастили на четверть в Иркутской области

С начала года прирост поголовья свиней в сельхозорганизациях Приангарья составил 700 голов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе 2023 года сельскохозяйственные организации Иркутской области произвели 2179 тонн промышленного мяса свинины. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

- С начала года прирост поголовья свиней в сельхозорганизациях Приангарья составил 700 голов. Такой объем обусловлен интенсификацией, которая предполагает увеличение размеров производства за счет применения более совершенных форм организации труда и технологических процессов, - рассказали в ведомстве.

Помимо этого, рост производства свинины произошел благодаря применению кроссирования свиней, а также за счет того, что аграрии использовали сбалансированный рацион и строго соблюдали технологическую дисциплину. Специалисты прогнозируют, что к концу 2023 года производство свинины должно составить около 44 тысяч тонн мяса в живом весе. Это на 3,3 тысячи тонн больше, чем в 2022 году.