2100 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за сутки

Работе по очистке города от снега не прекращается даже в праздничные дни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коммунальные предприятия Иркутска продолжают убирать город от снега в круглосуточном режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В течение суток работы велись на улицах Баумана, Фаворского, Трактовая, Мира, Волгоградская, Авиастроителей, Джамбула, Маяковского, Байкальская, Рабочая, Нижняя Набережная. Коммунальщики очищали дороги и улицы с улиц Чкалова, Сурикова, Ленина, Седова, Советская, Марии Цукановой, Култукская, Аносова, Якоби, Багратиона, Бородина, а также на Глазковском и Иркутном мостах, - говорится в сообщении ведомства.

Всего силами предприятия «Иркутскавтодор» вывезено 2100 тонн снега. Дворники также вручную очищают пешеходные переходы, остановочные пункты и тротуары.