Новый детский сад готовят к открытию в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска

Строительные работы на объекте уже завершены. Фото: администрация Иркутска

В 6-м микрорайоне Ново-Ленино Иркутска готовят к открытию новый детский сад. Строительные работы уже завершены, в учреждение закупают мебель и игрушки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Помещения отвечают всем современным требованиям. Есть бассейн, спортивный и актовый залы, оснащены необходимым оборудованием пищеблок и прачечная. Безопасность обеспечивают более 30 видеокамер, - говорится в сообщении.

Детский сад станет структурным подразделением школы № 69. Педагоги будут работать по единым образовательным программам, благодаря чему у детей не возникнет барьера при переходе из детского учреждения в школу. Новый социальный объект построен в рамках национального проекта «Демография». Детский сад откроет свои двери для 220 детей уже через несколько месяцев.