МЧС: сильный ветер ожидается в Иркутской области 25 февраля

Сильный ветер ожидается 25 февраля в северных районах Иркутской области. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Сильный ветер ожидается 25 февраля в северных районах Иркутской области. По прогнозам синоптиков, порывы юго-западного ветра могут достигать 15-18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области со ссылкой на областной гидрометцентр.

- В регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в западных и северных районах местами небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем местами в северных районах порывы до 15-18 метров в секунду. Температура ночью -9, -14. При прояснении -19,-24. В верхнеленских районах -22, -27. Днем +3, +8 градусов. При облачной погоде -2, -7, - говорится в сообщении ведомства.

В Иркутске небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит -10,-12 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до +3,+5 градусов