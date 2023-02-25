До +6 градусов ожидается в Иркутской области в субботу, 25 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области в эти выходные ощущается скорый приход весны. В Приангарье синоптики вот уже второй день обещают температурные показатели со знаком плюс. Сегодня, 25 февраля, в регионе воздух прогреется до +1…+6. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

- Погода в Иркутской области 25 февраля ожидается с переменной облачностью, местами выпадет небольшой снег, - говорят метеорологи. – Будет ветрено. Скорость воздушных потоков в основном 5-10 м/с, но временами порывы до 14 м/с, а на севере региона днем и вовсе усиление до 15-18 м/с. Днем +1…+6, если небо закроют облака, похолодает до -3…-8 градусов. В горах сегодня до +10.

Погода в Иркутске 25 февраля также будет с плюсовыми температурами. Синоптики обещают в региональном центре в субботу +1…+3. Облачность прогнозируется небольшая, осадков не ожидается. Ветер дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08