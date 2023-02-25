Движение по ледовой переправе до Ольхона могут ограничить из-за водителей-нарушителей Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели Приангарья призывают автомобилистов не нарушать правила передвижения по ледовой переправе до острова Ольхон. Это не только опасно для самих водителей и их пассажиров, но может повлечь за собой и временное закрытие ледовой трассы для восстановления всех знаков и разметки. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Водители сворачивают с переправы, стремясь сократить путь до Хужира, при этом уничтожают разметку и ограничительные вешки, - делятся спасатели. - Помимо того, что нарушители рискуют своей жизнью и жизнью пассажиров, они вредят остальным участникам дорожного движения, так как движение по переправе может быть временно ограничено и возобновлено только при восстановлении всех требований безопасности.

Сотрудники МЧС еще раз призывают автомобилистов строго соблюдать требования эксплуатации ледовой переправы, внимательно смотреть информацию на знаках и аншлагах.

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