День тишины объявлен в Балаганском районе перед выборами мэра 25 февраля Фото: Иван Макеев

25 февраля 2023 года в Балаганском районе Приангарья объявлен днем тишины. Агитация в данном муниципальном образовании запрещена с 00.00 часов. Причина – выборы мэра района, которые пройдут в воскресенье, 26 февраля. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Иркутской области.

- Ранее размещенные агитационные материалы должны находиться на расстоянии более 50 метров от входа на избирательные участки, - говорят специалисты. – Также запрещено публиковать результаты общественного мнения, равно как и прогнозы, и иные исследования проводимых выборов.

Выборы мэра Балаганского района пройдут 26 числа. В них участвуют четыре человека: два самовыдвиженца и два представителя различных партий.

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