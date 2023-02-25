Границы 452 муниципальных образований установили в Иркутской области Фото: Яна ЛИСИНА

В Единый государственный реестр недвижимости переданы сведения о границах 452 муниципальных образований Иркутской области. Как стало известно КП-Иркутск эта работа велась больше 10 лет – с 2012 года.

Как отмечают специалисты, четкие границы муниципалитетов позволят рационально использовать земельные ресурсы региона. Это также снижает риски ведения бизнеса и гарантирует права собственников, позволит решать вопросы управления внутри границ образований.

Напомним, ранее стало известно, что Иркутская область получит федеральные средства на восстановление автодорог после паводков. Также в регионе негодуют сотрудники МЧС от того, что автомобилисты нарушают правила передвижения по ледовой переправе до острова Ольхон. Спасатели даже предупреждают о возможном ограничении движения по ледовой трассе на время восстановления разметки.