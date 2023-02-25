Глава Бурятии Алексей Цыденов попал под санкции США Фото: Иван Макеев

Новый санкционный список накануне был опубликован Госдепом США. В нем ряд губернаторов российских регионов, несколько министров страны, более десяти финансовых институтов и такое же число банков. Об этом сообщает Комсомольская правда.

В числе попавших под санкции губернаторов оказался и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

- США ввели санкции против меня. Что-то долго они раскачивались. Даже расстраивался, что мою работу на благо Отечества не видно. А так, все встало на свои места. Не зря работаю, - отреагировал на сообщение глава Бурятии Алексей Цыденов.

Отмечается, что минфин Штатов назвал этот список «самым значительным до настоящего времени». Свой список санкций накануне опубликовала также Канада. Напомним, что под санкции попал также губернатор Иркутской области.

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