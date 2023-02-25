Снег с иркутских улиц вывозят в усиленном режиме в выходные 23-26 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В областном центре в выходные дни в усиленном режиме работает дорожная техника. Ежедневно с городских улиц вывозят 2000-3000 тонн снега. На линию выходят каждые сутки порядка 70 спецмашин. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города Иркутска.

- Проводим грейдирование дорог в частном секторе и на второстепенных улицах. Отрабатываем обращения иркутян, - говорят специалисты. - Главная задача – убрать максимальное количество снега до наступления положительных температур.

Кроме дорог уборка проводится на тротуарах, лестницах, остановках. Опасные места посыпают песком. Усиленными темпами идет и уборка снега с крыш. Это находится в зоне ответственности управляющих компаний, равно как и уборка во дворах.

- Парки и скверы города очищают более ста человек, - сообщили в мэрии. - Мосты и путепроводы убирают вручную и механизированным способом.

КОНКРЕТНО

Где будут вывозить снег и грейдерить 25 февраля

- Горького, Байкальская, 5 Армии, Дыбовского, Волжская, Чкалова, Полярная, Мира, Главная Кировская, Маршала Конева, Олега Кошевого, Макаренко, Академическая, Лермонтова и других.