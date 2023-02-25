МЧС предупреждает о сильном снеге и ветре до 20 м/с в Иркутской области 26 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приангарье 26 февраля испортится погода. Спасатели предупреждают сибиряков о сильном мокром снеге, снеге и порывах ветра до 15-20 м/с, а значит и метелях. Неблагоприятным прогнозом от метеорологов с КП-Иркутск поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Усиление северо-западного, юго-западного ветра до 15-20 м/с ожидается местами по области 26 числа, - передают спасатели. – На дорогах региона будет снежный накат, гололедица.

Сильный снег наверняка пройдет в Нижнеудинском районе и в горах южного Прибайкалья. В остальных территориях осадки прогнозируются умеренные. По данным Иркутского Гидрометцентра, в Приангарье в воскресенье облачно с прояснениями. Ночью столбики уличных термометров покажут -6…-11, при прояснении похолодает до -16…-21. Днем прогнозируют температурные показатели в районе -2…-7 градусов. Если небо закроют облака, станет прохладней, до -11…-16.

В Иркутске же 26 числа также не все так радушно. Скорость ветра составит 5-10 м/с, но вероятны порывы до 14 м/с, поземок. Днем в городе будет облачно, выпадет снег. Ночью до -8…-10 градусов, днем воздух прогреется до -2…-4.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08