20 водителей оштрафовали за 2 дня на льду озера Байкал в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области в праздничные и выходные дни спасатели проводят профилактическую работу, следят, чтобы водители не выезжали на лед Байкала вне переправ и не нарушали правила движения на переправах. Так, только за два дня выявлено 20 нарушителей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
- Профилактика направлена на предотвращение происшествий с провалом людей и техники под лед, - говорят в МЧС региона. - За два дня порядка двадцати водителей привлечены к административной ответственности. Основные нарушения: превышение скорости при движение по ледовой переправе и выезд за установленные вешки.
Кстати, из-за того, что водители стремятся сократить путь до поселка Хужир, они выезжают на автомобилях за пределы ледовой переправы, тем самым, уничтожая разметку и вешки. Из-за этого на переправе могут ограничить движения на некоторое время – подробности.
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