Кроссовер столкнулся с «Газелью» на льду Байкала у переправы на Ольхон Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье произошло происшествие на льду Байкала с участием двух автомобилей – кроссовера Renault Kaptur и отечественной «Газелью». Машины столкнулись недалеко от ледовой переправы на остров Ольхон. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Водитель Renault Kaptur, решив сократить путь, выехал на Ольхонскую ледовую переправу в запрещенном месте, где врезался в отечественный автомобиль, - говорят спасатели. - По счастливой случайности никто в ДТП не пострадал.

Полицейские региона уже начали проверку после случившегося. Напомним также, что это ДТП на льду Байкала 25 февраля было не первым. В районе поселка Листвянка водитель на хивусе сбил мужчину на коньках – подробности.

Кстати, в эти выходные на льду Байкала проходят профилактические мероприятия. За соблюдение правил нахождения на водных объектах пристально следят сотрудники МЧС. Только за два дня они выявили порядка 20 нарушителей.

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