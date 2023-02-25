Следователи начали проверку после наезда хивуса на мужчину на Байкале в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области началась проверка после наезда судна на воздушной подушке на мужчину на льду Байкала. Сибиряк в момент происшествия катался по замерзшему озеру на коньках. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.
- Это произошло 25 февраля вблизи поселка Листвянка, - говорят следователи. – Доследственную проверку начали по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как стало известно, сбитый мужчина получил серьезные травмы – у него перелом руки и открытая черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в одной из больниц Иркутска.
Напомним, что на льду Байкала второй день подряд случаются происшествия с суднами на воздушной подушке. В пятницу, 24 февраля, хивус столкнулся с иномаркой «Киа» в 300 метрах от берега - подробности, фото.
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