Следователи начали проверку после наезда хивуса на мужчину на Байкале в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области началась проверка после наезда судна на воздушной подушке на мужчину на льду Байкала. Сибиряк в момент происшествия катался по замерзшему озеру на коньках. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

- Это произошло 25 февраля вблизи поселка Листвянка, - говорят следователи. – Доследственную проверку начали по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как стало известно, сбитый мужчина получил серьезные травмы – у него перелом руки и открытая черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в одной из больниц Иркутска.

Напомним, что на льду Байкала второй день подряд случаются происшествия с суднами на воздушной подушке. В пятницу, 24 февраля, хивус столкнулся с иномаркой «Киа» в 300 метрах от берега - подробности, фото.

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