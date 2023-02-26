Археологические памятники эпохи неолита и бронзового века обследуют в Приангарье

Специалисты обследуют археологические объекты на территориях Тайшетского и Братского районов. Фото: пресс-служба регионального правительства

Специалисты службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области проводят обследование выявленных памятников на территориях Тайшетского и Братского районов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В Тайшетском районе есть два археологических объекта. Первый - «Дедушкин ручей» относится к бронзовому веку. Это примерно 3,5 тысячи лет до нашей эры. Он был открыл в 70-х годах прошлого века в излучине реки Бирюсы. Второй объект еще древнее. Это эпоха неолита, около пяти тысяч лет, - говорится в сообщении.

Сейчас на этом месте расположено село Старошелехово. Чтобы защитить эту местность от паводков, в 2020 году здесь началось строительство дамбы. Археологи, строители и проектировщики, понимая необходимость сохранения археологического памятника, работали совместно. Они выявили места, где находятся объекты заселения древнего человека, а где можно проводить строительство. Также археологи успешно взаимодействуют и с собственниками земельных участков, на которых расположены археологические памятники. Это сразу шесть объектов в Братском районе под общим названием Шаманка. Обрушающиеся здесь со временем берега представляют новый исторический интерес. Собственники не только не воспрепятствуют исследовательским работам, но и самостоятельно охраняют эти объекты.