МЧС: сильный ветер и снег ожидается в Иркутской области 26 и 27 февраля

На Байкале порывы ветра могут достигнуть до 31 м/с Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В ГУ МЧС по Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие два дня, 26 и 27 февраля. Как сообщают синоптики, 27 февраля ночью местами по региону сохранится северо-западный, юго-западный ветер до 15-20 м/с, сильный снег, снежный накат и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области со ссылкой на областной гидрометцентр.

- 26 и 27 февраля будет переменная облачность, ночью небольшой снег. В южных районах небольшой, местами умеренный снег. В горах южного Прибайкалья сильный снег. Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, ночью местами порывы до 15-20 м/c, метели, днем до 14 м/с. Температура ночью составит -12,-17, при прояснении -22,-27. Днем -3,-8, при облачной погоде -10,-15, - говорится в сообщении.

По озеру Байкал местами порывы ветра достигнут до 31 м/с. Спасатели напоминают, что движение по ледовой переправе на остров Ольхон во время сильного ветра крайне опасно. В Иркутске ожидается переменная облачность, ночью снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/c. Температура ночью составит -12,-14, днем -4,-6 градусов.