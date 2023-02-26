Водитель автобуса сбил пешехода в Братске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции Братска разбираются в обстоятельствах наезда на пешехода. Дорожный инцидент произошел вечером 25 февраля. Об этом сообщает ГУ МВД Иркутской области.

- Водитель автобуса НЕФАЗ допустил наезд на 34-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть в неположенном месте. В результате происшествия пешеход получила травмы. Ее госпитализировали, - рассказали в ГУ МВД Иркутской области.

Полицейские выяснили, что водитель управлял автобусов, который осуществляет перевозку персонала одного из местных предприятий. В момент ДТП в салоне не было пассажиров. По факту наезда проводится проверка. Инспекторы разбираются в причинах случившегося. Ранее "КП" - Иркутск рассказывала о происшествии на льду Байкала. В Листвянке водитель хивуса сбил мужчину, который катался на коньках. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу областного центра.