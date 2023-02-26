Реверсивное движение организовано на трассе «Байкал» из-за поломанной фуры

Водителей настоятельно просят соблюдать правила дорожного движения. Фото: УПРДОР «Прибайкалье»

Реверсивное движение ввели на 96-м километре автомобильной дороги Р-258 Байкал. Причиной стала поломка фуры, которая двигалась в сторону Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба УПРДОР «Прибайкалье».

- Выставлены дорожные знаки, предупреждающие водителей об имеющемся препятствии. Участок является особо-важным и характеризуется ограниченной видимостью и затяжным спуском, - говорится в сообщении службы.

Водителей настоятельно просят соблюдать правила дорожного движения и не игнорировать дорожные знаки. Ранее «КП» - Иркутск сообщала о ДТП, которое произошло в Братске. Водитель автобуса сбил 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.