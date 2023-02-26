Рассказываем, как долго продлится снегопад в Иркутске

Кроме обильных осадков, жителей области области ждут метели и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снегопад приносит в город много хлопот. Сразу образуются пробки, улицы заполоняет снегоуборочная техника, а пешеходы «тонут» в сугробах. Поэтому многие хотят знать, когда закончатся осадки в Иркутске. Синоптики сообщают, что снег будет идти еще ночью 27 февраля и прекратится только утром.

- Снегопад будет идти еще ночью 27 февраля, а днем уже без существенных осадков, - рассказали в Иркутском Гидрометцентре. - Также подует северо-западный ветер 5-10 метров в секунду. Ночью похолодает до -12…-14, а днем потеплеет до -4…-6.

Снег захватил не только столицу Приангарья, но и всю Иркутскую область. В южных районах небольшой, местами умеренный снег продлится до 27 февраля. Также и в горах южного Прибайкалья и в южных и верхнеленских районах. Кроме обильных осадков, жителей области области ждут метели и ветер с порывами до 20 метров в секунду.