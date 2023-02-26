10 пожаров произошло за прошедшие сутки 25 февраля в Иркутской области

За два месяца текущего года вспыхнуло 795 пожаров в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели продолжают стоять начеку даже в выходные. Так, за прошедшие сутки 25 февраля в Иркутской области вспыхнуло 10 пожаров. Укротители огня потушили две хозяйственные постройки, два многоквартирных жилых дома, один жилой дом, один фронтальный погрузчик и четыре мусорки. Об этом сообщили в МЧС по Иркутской области.

- Погибших, травмированных нет. Спасены три человека, эвакуированы 10 человек, - рассказали в ведомстве. – Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем – 5 пожаров, короткое замыкание – 3, нарушение печного отопления – 2. Наутро 26 февраля пожаров не произошло.

Всего за два месяца текущего года вспыхнуло 795 пожаров в Иркутской области. К сожалению, не обошлось без жертв - 46 человек погибли, из которых семь детей. Также 26 человек получили травмы.