Движение на трассе «Байкал» нормализовано после эвакуации сломанной фуры

На 96-м километре автомобильной дороги Р-258 Байкал сломалась фура, которая двигалась в сторону Улан-Удэ. Фото: УПРДОР «Прибайкалье».

Сегодня, 26 февраля, на 96-м километре автомобильной дороги Р-258 Байкал сломалась фура, которая двигалась в сторону Улан-Удэ. Дальнобойная машина стала помехой и затруднила автодвижение на федеральной трассе. Позже было введено реверсивное движение. А потом автомобиль и вовсе эвакуировали с участка. Об этом сообщает пресс-служба УПРДОР «Прибайкалье».

- Участок является особо-важным и характеризуется ограниченной видимостью и затяжным спуском, - говорится в сообщении службы.

Ранее еще одно ДТП произошло на Байкале. Хивус наехал на мужчину, который катался на коньках по замерзшему льду. Сибиряк получил тяжелые увечья: сломал обе руки и получил черепно-мозговую травму. Пострадавший был госпитализирован в больницу Иркутска. Следователи начали проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».