Глава СК России Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Усольском районе

Обеспокоенные жители одного из домов в Усольском районе Иркутской области обратились к Председателю Следкома России Александру Бастрыкину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обеспокоенные жители одного из домов в Усольском районе Иркутской области обратились к Председателю Следкома России Александру Бастрыкину с просьбой взять вопрос на личный контроль. Оказалась, что несколько лет назад их дом был признан аварийным, однако людей не расселили. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

- В обращении также подчеркивается, что в связи с тем, что в настоящее время дом относится не к городу, а находится на балансе района, жители не могут получить социальные услуги. Более того, отсутствует необходимая транспортная и иная социальная инфраструктура. По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области уже проводится доследственная проверка по факту халатности.

Руководитель следственного отдела примет обратившихся граждан лично. Сейчас Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад о ходе и результатах проверки.