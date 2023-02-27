Роман Метляев победил на досрочных выборах мэра Балаганского района Фото: Иван Макеев

В Приангарье утром 26 февраля стали известны итоги досрочных выборов мэра Балаганского района. Победу одержал Роман Метляев. Об этом КП-Иркутск сообщили в Избирательной комиссии Иркутской области.

- За Романа Метляева проголосовали 1812 избирателей, это 51.48% от пришедших на избирательные участки человек, - говорят специалисты.

На втором месте оказался Михаил Кибанов, он получил 1400 «галочек» на бюллетенях, что составило почти 39.77% от общего числа голосов. На третьей строчке «рейтинга» жителей Балаганского района оказался Николай Лобанов. За него 4.23% от пришедших на избирательные участки. Всего в досрочных выборах было четыре кандидата. Марина Ушакова набрала 1.25% голосов.

Всего выполнить свой гражданский долг пришли 53.7% избирателей, которые могли голосовать в этот день. Именно такой была явка.

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