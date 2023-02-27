39 человек пострадали в ДТП в Иркутске и районе с 20 по 26 февраля

23 ДТП произошло в Иркутске и Иркутском районе с 20 по 26 февраля. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В областном центре и Иркутском районе за неделю с 20 по 26 февраля произошло 23 дорожно-транспортных происшествия. В этих ДТП пострадали 39 человек. Об этом Кп-Иркутск рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- В числе пострадавших также трое детей, - говорят инспекторы.

Чаще всего в минувшие семь дней регистрировали столкновение транспорта – таких автоаварий было 14. Также на прошлой неделе сбили восемь пешеходов. И еще один из автомобилистов съехал с дороги.

- Призываем водителей соблюдать скоростной режим и правила маневрирования в условиях значительного выпадения осадков, пешеходам необходимо двигаться по тротуарам и переходить проезжую часть только в установленных местах, - просят полицейские.

И напоминают, о необходимости пристегиваться ремнями безопасности взрослым, а детей перевозить только в специальных автокреслах.

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