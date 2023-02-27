Более 60 спецмашин убирали снег с улиц Иркутска ночью 27 февраля Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На Иркутск вновь неожиданно обрушился снегопад. На борьбу с последствиями непогоды этой ночью вышли более 60 спецмашин, которые приводили в порядок улицы во всех районах города. По словам директора «Иркутскавтодора» Василия Ефремова, очистка начинается сразу же после окончания осадков. Техника разметает дорожную часть, а затем обрабатывает ее песко-соляной смесью. Параллельно проводится уборка тротуаров. Об этом рассказали в пресс-службе областного центра.

- Днем, после часа пик, продолжится разметание на магистральных и второстепенных улицах, - отметили в мэрии. Вывозить снег будут на Лермонтова, Полярной, окружной дороге микрорайона Университетский, Байкальской, Ширямова, 3 Июля и других.

Работа не утихает и в городских скверах и парках. В них за порядком следят около 120 человек. Они подметают пешеходные дорожки, счищают снег со скамеек, лестниц. Также от снега продолжают чистить мосты и путепроводы. На придомовых территориях сотрудники управляющих компаний освобождают крыши и козырьки подъездов от сугробов.

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