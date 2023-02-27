В Иркутске 27 февраля без отопления временно останутся несколько домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте Иркутской энергосбытовой компании вновь предупредили о временных неудобствах. Сразу по нескольким адресам 27-го февраля перестанут работать батареи. Причиной тому проведение ремонта на тепловых сетях. Однако отключение теплоснабжения временное и продлится не больше девяти часов.

Так, в Свердловском округе, по адресу: улица Набережная Иркута 21/1, работы будут проходить с 9:00 до 16:00. Также с 9:00 до 17:00 без тепла в квартирах останутся жители домов: улица Грибоедова, 2; 4-ая Железнодорожная 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 54а, 56, 56а, 91; Звездинская 21, 26.

Точные адреса и сроки.

В Правобережном округе отключения ожидаются с 9:00 до 18:00 по адресам: переулок МОПРА 1а, 2, 3, 5 6; улица Декабрьских Событий 8, 13г, 21; Халтурина 15а, 16, 21, 24, 26; Франк-Каменецкого 2, 8, 13.

В Ленинском округе из-за ремонта на теплосетях по улице Блюхера отключат теплоснабжениях в домах 50, 48, 97. Это продлится с 9:00 до 18:00.

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