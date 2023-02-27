В Иркутской области хозяин покусавшей ребенка собаки выплатит 30 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Владелец собаки, которая покусала ребенка, выплатит семье мальчика компенсацию морального вреда. Такое решение принял суд. Из-за нападения животного, несовершеннолетний получил травмы. Прокуратура Качугского района провела проверку, после чего направила в суд исковое заявление, чтобы привлечь хозяина к ответственности, сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Качугский районный суд требования прокуратуры удовлетворил, взыскав в пользу мальчика в лице его законного представителя компенсацию в размере 30 тысяч рублей, - отметили в прокуратуре Иркутской области.

Однако на этом работа правоохранителей не окончена. Они проследят, чтобы мама пострадавшего ребенка получила назначенную сумму.

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