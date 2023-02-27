52 пожара ликвидировали сотрудники МЧС в Иркутской области за выходные Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В минувшие выходные, которые длились в два раза дольше обычного, происшествий, к сожалению, было не меньше, чем в будни. Так, спасатели по всему Приангарью 52 раза выезжали на тушение пожаров. Чаще всего причиной случившегося становились проблемы с электротехникой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Государственные инспекторы по пожарному надзору обращают внимание на необходимость постоянно следить за состоянием проводки в жилье, не использовать неисправное электрооборудование, старые обогреватели, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, - отмечают в ведомстве.

Всего с начала года на территории региона произошло 804 техногенных пожара.

Напомним, утром 27 февраля в центре Иркутска произошло массовое ДТП с участием полного пассажиров автобуса. Водитель общественного транспорта врезался в остановившиеся перед светофором автомобили, повредив сразу пять иномарок. Полицейские выяснили причину аварии.

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