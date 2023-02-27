71-летний житель Братска погиб под колесами «Нивы» на пешеходном переходе

Пенсионер скончался в больнице. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сегодня утром, 27 февраля, в Центральном районе Братска под колесами автомобиля погиб пешеход. По предварительной информации, около 8 часов на проспекте Ленина 86-летний водитель «Нивы» сбил 71-летнего пенсионера на пешеходном переходе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Медики оперативно прибыли на место аварии и доставили пожилого мужчину в больницу, но спасти его, к сожалению, не удалось.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в понедельник утром в центре Иркутска произошло массовое ДТП с участием полного пассажиров автобуса. Водитель общественного транспорта врезался в остановившиеся перед светофором автомобили, повредив сразу пять иномарок. Полицейские выяснили причину аварии.

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