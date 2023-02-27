51 случай новой коронавирусной инфекции подтвердился в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

И вновь о статистике по заболевшим. По данным на 27 февраля 2023 года в Приангарье официально подтверждено 363 351 случай новой коронавирусной инфекции. За последние 24 часа диагноз поставили 51 жителю региона. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время зарегистрировано 8886 (+1) летальных случаев, 972 (+1) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отметили в ведомстве.

При этом выздоровели 357 903 зараженных.

Специалисты продолжают напоминать сибирякам о важности защитных масок в общественных местах. Не забывайте пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться.

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