51 случай новой коронавирусной инфекции подтвердился в Иркутской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
И вновь о статистике по заболевшим. По данным на 27 февраля 2023 года в Приангарье официально подтверждено 363 351 случай новой коронавирусной инфекции. За последние 24 часа диагноз поставили 51 жителю региона. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
- За все время зарегистрировано 8886 (+1) летальных случаев, 972 (+1) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отметили в ведомстве.
При этом выздоровели 357 903 зараженных.
Специалисты продолжают напоминать сибирякам о важности защитных масок в общественных местах. Не забывайте пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться.
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