Два человека погибли, 64 получили травмы в ДТП на территории Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Два человека погибли и еще 64 - пострадали. Такие данные о произошедших за минувшую неделю ДТП приводят в областной Госавтоинспекции. Всего с 20 по 26 февраля на территории региона произошло 44 аварии.

Чаще всего столкновение автомобилей происходило из-за неправильного расположения транспорта на проезжей части. По этой причине зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. По семь ДТП случилось из-за нарушения правил проезда пешеходного перехода, выезда на полосу встречного движения, а также несоответствия скорости конкретным условиям движения.

Напомним, утро 27 февраля в Братске началось со смертельной аварии. В Центральном районе города под колесами «Нивы» погиб 71-летний пенсионер. Медики скорой помощи оперативно прибыли на место случившегося и доставили пожилого мужчину в больницу, но спасти его, к сожалению, не удалось.

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