Международный турнир по вольной борьбе среди юношей состоялся в Иркутске

В Иркутске прошел международный турнир по вольной борьбе среди юношей.

В Иркутске прошел международный турнир по вольной борьбе среди юношей. В нем участвовали 250 спортсменов из шести регионов России, а также из Монголии. Иркутскую область представили борцы из Усть-Ордынского Бурятского округа, Ольхонского района, Иркутска, Тулуна и других территорий. Победителей и участников поздравил вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области, президент федерации спортивной борьбы региона Кузьма Алдаров.

- Это значимое для наших ребят событие. Такие мероприятия должны проводиться чаще. Турнир помогает развитию школьного и студенческого спорта, привлечению молодежи в спорт, - сказал Кузьма Алдаров.

В рамках турнира прошла встреча с заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером России, олимпийским чемпионом Михаилом Мамиашвили. Он руководит федерацией спортивной борьбы России. С нашими властями обсуждалось сотрудничество с федерацией, развитие и популяризация спортивной борьбы. Подписано соглашение о сотрудничестве.

- Сотрудничество с федерацией страны будет плодотворным, – добавил Кузьма Алдаров.