С 1 марта в Иркутске будет проходить выставка комнатных растений Фото: Оксана ЗУЙКО

В Иркутске с 1 по 7 марта будет проходить выставка живых растений. Она будет организована в Музейной студии краеведческого музея. Название выставки - «Дарите женщинам цветы». Об этом рассказали в пресс-службе музея.

-Посетители нашей выставки смогут увидеть бегонии, хойи, бугенвиллеи, папоротники, орхидеи, сенполии, стрептокарпусы, глоксинии, эписции, абутионы, пеларгонии, эпипремнумы, традесканции, фуксии, кампанулы и суккуленты, - рассказывают в музее.

Эту выставку совместно организовали с клубом декоративного цветоводства "Радуга". В ней примут участие коллекционеры Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского. Открытие в 13.00.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что актеры Драмтеатра Иркутска выступили с концертом для военнослужащих. Праздничный концерт прошел в военном госпитале Иркутска. Его зрителями стали солдаты-срочники, участники СВО.