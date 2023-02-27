В Иркутске более 5 тысяч человек посетили "Казачью Масленицу" 26 февраля

Более 5 тысяч человек посетили "Казачью Масленицу" 26 февраля Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

26 февраля на территории залива Якоби в Иркутске провели «Казачью Масленицу». Народные гуляния посетили более 5000 иркутян и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

-Праздничную программу подготовил Иркутский городской театр народной драмы. Артисты выступили с патриотическими песнями, устроили массовые хороводы, провели народные игры и конкурсы, - говорят власти.

Кроме этого, все желающие штурмовали снежную крепость. Завершился праздник сжиганием чучела Масленицы. На празднике соблюдались все необходимые меры безопасности. Более того, на мероприятии присутствовали представители правоохранительных органов и скорой помощи.

Праздник прошел без происшествий, жителям, судя по отзывам, все понравилось, сказал глава комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко.

Кроме этого, на площади у памятника Александру III для маленьких иркутян провели детскую концертно-игровую программу «Масленичный переполох». Народные гуляния прошли во всех районах областного центра.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что с 1 марта в Иркутске будет проходить выставка комнатных растений.