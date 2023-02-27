Руслан Болотов побывал на стройке домов для расселения аварийного жилья в Иркутске

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил ход строительства домов для расселения аварийного жилья. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Две семнадцатиэтажных секции в ЖК “Эволюция” в Ново-Ленино почти готовы. Мэр Иркутска Руслан Болотов побывал на стройплощадке и подтвердил: готовность 70%.

– Сейчас ведутся внутренние и отделочные работы. Подрядчик значительно опережает график: срок по контракту – декабрь, но, как заверяет “УКС г. Иркутска”, уже этим летом новоселам будут вручены ключи от 187 квартир – сообщил Руслан Болотов. - Рядом с домами есть новые детские сады и школа. Мы делаем все возможное, чтобы иркутяне жили в комфорте и уюте.

Как сообщает подрядчик, АО “Управление капитального строительства г. Иркутска”, эти секции начали строить в апреле прошлого года. Сейчас готовятся к сдаче ещё несколько домов по 9 этажей в том же жилом комплексе, где для переселения из ветхого и аварийного жилья будет выделено 24 квартиры.

Новую жилплощадь иркутяне получают в рамках областной программы по переселению из аварийного жилищного фонда. В 2021 году в “Эволюции” заселили три девятиэтажки, где новые квартиры получили 135 семей.