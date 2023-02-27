Александр Ведерников: для развития музеев в сельских школах Приангарья необходима программа

Александр Ведерников: необходимо разработать программу развития музеев в сельских школах.

Во время посещения школ Черемховского района спикер ЗС Александр Ведерников заявил о необходимости разработки программы по развитию музеев. Речь идет именно о сельских музеях при школах.

- В небольших населенных пунктах музеи как раз существуют только при школах, - пояснил председатель областного парламента Александр Ведерников. - Это большая проблема. Руководители этих музеев трудятся на чистом энтузиазме. Поддержка и закрепление их статуса должно быть учтено в программе. Мы будем активно над этим работать.

Спикер рассказал учителям о разработанных депутатами ЗС программах. Так, в 2023 году школы, которые посещают не более 750 учеников, получат средства на покупку школьной литературы. Обсуждалась также реализация программ «Народные инициативы», «Доступный школьный стадион» и проектов инициативного бюджетирования.

Депутаты посетили школу в селе Нижняя Иреть, где в прошлом году начали оснащать оборудованием классы химии и физики. В школе работает музей, который становился лауреатом областных и федеральных конкурсов. Здание школы является аварийным, сейчас идет разработка проекта реконструкции. Кроме этого, парламентарии посетили детский сад и школу села Голуметь. Школа получила финансирование на пособия для кабинета ОБЖ, закуплено оборудование по программе «Агробизнесобразование». Но необходимы дополнительные площади для занятия уроками труда и стадион.

Школа села Саянское тоже получила средства на оборудование кабинета физики. А еще в столовой здесь отремонтировали пол, закупили оборудование для пищеблока. Но столовая и спортзал находятся в цокольном этаже, где холодно. Нужен капремонт.