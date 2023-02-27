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НовостиОбщество27 февраля 2023 12:41

Более 8,5 тысяч жителей Братска отметили Масленицу

В городе прошло множество мероприятий
Елена СИНИЦА
Более 8,5 тысяч жителей Братска отметили Масленицу. Фото: администрация Братска

Более 8,5 тысяч жителей Братска отметили Масленицу. Фото: администрация Братска

26 февраля более 8,5 тысяч братчан собрались у ТКЦ «Братск-АРТ», Дворца искусств, на бульваре Орлова и клуба жилого района Порожский, чтобы отметить последний день Масленицы. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

-Из-за долгих антиковидных ограничений братчане соскучились по праздникам. Более того, и с погодой повезло, она была совсем не февральской, - говорят власти.

Как рассказали в администрации, в этот день для жителей организовали ярмарочный столб с призами, штурм снежной крепости, бой мешками, метание бревна, ходули и хороводы.

Также проводились народные игры, театрализованное музыкальное представление. Перед братчанами выступали творческие коллективы ТКЦ «Братск-АРТ», КДЦ «Современник», Дворца искусств и клуба жилого района Порожский.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске более 5 тысяч человек посетили "Казачью Масленицу" 26 февраля.Мероприятия прошли во всех районах города.