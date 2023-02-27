12,5 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории Иркутской области за прошедшую неделю зарегистрировано 12 509 случаев заболевания ОРВИ. В их числе 8040 детей до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора области.

- Это на 55,3% ниже эпидпорога. Во всех возрастных группах населения отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости, - сказали в ведомстве.

При этом грипп подтвердился только у 98 человек. Чаще всего циркулируют вирусы гриппа А (H1N1)-2009, гриппа В, метапневмовирусов и других респираторных инфекций.

Чтобы избежать заболевания, нужно носить маску в общественных местах, в том числе в транспорте и торговых центрах. Также стоит мыть руки, пользоваться антисептиком, соблюдать социальную дистанцию.

Помимо этого, проводите влажную уборку и проветривание помещений, ведите здоровый образ жизни. Кроме этого, при первых симптомах заболевания обратитесь к врачу за медицинской помощью.