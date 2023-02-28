Погода в Иркутске 28 февраля 2023: прогноз синоптиков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 28 февраля 2023 принесет в город осадки. Синоптики обещают сибирякам слабый снег. Облачность будет переменной. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 28 февраля 2023: прогноз синоптиков

- В областном центре во вторник дует переменный ветер со скоростью 2-7 м/с, - добавляют метеорологи. – Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до -5 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, составляет 728 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года в нашем регионе является нормой. А вот влажность воздуха сегодня пониженная – 69%.

Погода в Иркутской области 28 февраля также предполагает переменную облачность и небольшой снег. Порывы ветра в Приангарье могут достигать 14 м/с. Днем столбики уличных термометров в районах покажут -3…-8. Если небо закроют облака, похолодает до -13…-18.

Автомобилисты, будье внимательнее! На дорогах Иркутской области снежный накат и гололедица.

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