Зараженные калифорнийской щитовкой яблоки изъяли в аэропорту Иркутска Фото: Андрей АБРАМОВ

Во время проверки грузов на фитосанитарном контроле в Международном аэропорту Иркутска у иностранцев были изъяты 15 килограммов яблок, лимонов, орехов и сухофруктов. Основание – временное ограничение ввоза подкарантинной продукции из Таджикистана в ручной клади, так как участились случаи обнаружения зараженных плодов. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Как оказалось, мера эта была предпринята не зря. Во время проведения исследования на килограмме яблок нашли калифорнийскую щитовку. Это опасный карантинный вредитель, который повреждает около 150 различных видов растений.

- Подкарантинный груз уничтожен, возбуждено 12 дел об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)», - отмечают специалисты.

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