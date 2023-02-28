56 автомобилистов в Иркутской области оштрафовали за выезд на лед вне переправ за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе прошел четвертый этап профилактической акции «Безопасный лед». Она направлена на предотвращение провалов под лед людей и техники. Так, за неделю – с 20 по 26 февраля – в Приангарье 56 водителей были оштрафованы за нарушение правил поведения на водных объектах, в большинстве случаев, это конечно, выезд на лед вне переправ. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- С 20 по 26 февраля было обследовано порядка 1.2 тысяч потенциально опасных мест, - говорят спасатели. – Были установлены запрещающие знаки и информационные аншлаги, выставлены тринадцать спасательных постов. Выявленные несанкционированные съезды на лед водоемов оперативно перекрывались.

Кроме обследования льда, спасатели, полицейские, рыбнадзор, представители администраций районов и добровольцы проводили беседы с отдыхающими туристами и местными жителями, напоминая им об опасности нахождения на замерзших водоемах, особенно в весеннее время года.

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