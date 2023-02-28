Жительницу Братска с 56 свертками наркотиков задержали транспортные полицейские. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

В районе привокзальной площади станции Падунские Пороги транспортные полицейские задержали пьяную женщину, у которой обнаружили 56 свертков с наркотиками. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.

- Наркотическое средство было завернуто в фольгированные свертки, перемотанные изолентой, - говорят полицейские. – Свертки она распространяла на территории города Братска посредством закладок.

Установлено, что к моменту ее задержания, братчанка успела сделать 44 таких «закладки». Дома у задержанной также нашли запрещенные вещества. Всего в общей сложности получилось около 50 граммов. Все они были изъяты.

Следователями Братского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в значительном размере». На время расследования суд решил поместить женщину под стражу.

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