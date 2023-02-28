Рыбачивших сетью омуля браконьеров задержали на Байкале Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Транспортные полицейские во время рейда на озере Байкал задержали двух браконьеров. Мужчины рыбачили на льду озера рядом с бухтой Солонцовая – ловили омуля при помощи сети. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- Ущерб от деятельности жителей Ольхонского района составил более 60 тысяч рублей, - уточняют в ВСЛУ МВД РФ на транспорте. – Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Сибиряков отпустили под подписку и невыезде. Проводятся все необходимые для расследования действия.

Напомним, накануне на Байкале водитель хивуса сбил катавшегося на коньках мужчину. С открытой черепно-мозговой травмой пострадавшего доставили в больницу Иркутска. В регионе проводится доследственная проверка после случившегося.

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