20 медалей завоевали тяжелоатлеты Иркутской области на первенстве России в Выборге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из города Выборг в Ленинградской области, где проходило первенство России по тяжелой атлетике, спортсмены Приангарья вернулись с 20 медалями. Соревнования проводились среди юношей и девушек 13-15 и 13-17 лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

- В весовой категории 64 килограмма три золотые награды завоевала самый юный мастер спорта России в Приангарье Дарья Кузнецова, - говорят в минспорте региона. - Три серебра выиграла Галина Коршунова из города Зима, она выступала в весовой категории 40 килограммов.

Спортсмен из Зимы в весе 102 килограмма Егор Спасибко завоевал три золотых медали, первые места и у Семена Караваева из Ангарска. Два серебра и бронза у иркутянина Егора Сапеги.

Еще один воспитанник из города Зима Андрей Сергеев смог стать бронзовым призером в рывке, третье место также у Артема Фурсова из Иркутска. Он также завоевал бронзу в рывке.

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