Цифровой рентгеновский аппарат установят в Железногорской районной больнице Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Железногорскую районную больницу в Приангарье поступил цифровой рентгеновский аппарат. Прибор установят в отделении лучевой диагностики. Стоимость техники – 14 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

- Новое медицинское оборудование предназначено для проведения всех видов исследований, принятых в общей рентгенологии, - говорят специалисты. - Планируется, что исследования на нем ежедневно будут проходить порядка 20 человек.

Как рассказала зам.главврача данной больницы Галина Боровикова, у цифрового рентгена высококачественное диагностическое изображение, которое выводится на экран компьютера. Это позволяет моментально проводить диагностику травм и выявлять легочные болезни.

Напомним, что в регионе за минувшую неделю ОРВИ заболели 12.5 тысяч человек. Большинство из них дети и подростки до 14 лет - их больше 8 тысяч.