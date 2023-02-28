Стало известно, с какого числа подорожает проезд на маршруте №10к в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О повышении стоимости проезда на еще одном городском маршруте накануне уведомил перевозчик. Теперь проехать в автобусе №10к будет стоить 30 рублей до 20.00 часов и на пять рублей дороже после 20.00 часов, то есть 35 рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.

Повышение цены начнется не сегодня. Сообщается, что новая стоимость проезда стартует на маршруте с 20 марта. Напомним, что автобус №10к следует от 7 микрорайона Ново-Ленино в Иркутск-2.

Напомним, что накануне мэр Иркутска Руслан Болотов побывал на стройке домов для расселения жителей областного центра из аварийного жилья. Готовность квартир уже составляет 70%. В зданиях ведутся внутренние и отделочные работы. Отмечается, что рядом есть необходимая инфраструктура - школа, детские сады.

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