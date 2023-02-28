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НовостиОбщество28 февраля 2023 5:42

Военнослужащим из Иркутской области доставили УАЗ для перевозки раненых в зоне СВО

Купить и передать автомобиль удалось всего за сутки
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
Военнослужащим из Иркутской области доставили УАЗ для перевозки раненых в зоне СВО.

Военнослужащим из Иркутской области доставили УАЗ для перевозки раненых в зоне СВО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сибиряки всего за сутки купили в Ростове-на-Дону автомобиль УАЗ и доставили его в зону СВО военнослужащим из Приангарья. Об этом сообщается в группе "Народный фронт. Иркутская область" в "ВКонтакте".

- На связь с руководителем исполкома Еленой Зубун вышел командир взвода с просьбой оказать помощь его подразделению в зоне СВО, - рассказали в группе.

Выяснилось, что он - из Тайшета, как и Игорь Милостных, который обратился в исполком с предложением помочь бойцам. Командир взвода сообщил ему, что необходим высокопроходимый пикап для эвакуации и транспортировки раненых.

Далее помог автосалон в Ростове-на-Дону, уговорив покупателя уступить подходящий автомобиль военнослужащим. Эстафету приняли участники гуманитарной миссии на Донбассе и помогли доставить УАЗ. Успели как раз ко Дню защитника Отечества.