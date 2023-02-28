Диагноз COVID-19 за сутки подтвердился у 69 жителей Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» продолжает рассказывать о статистике по заболевшим новой коронавирусной инфекцией в Иркутске и по области. Так, по данным на 28 февраля, официально подтверждено 363 420 случаев инфицирования. За минувшие сутки диагноз COVID-19 поставили 69 жителям. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Зарегистрировано 8887 летальных случаев из-за коронавируса, а также еще 972 (0) случая - от сопутствующих COVID-19 заболеваний, рассказали в ведомстве. - Таким образом, за последние 24 часа коварное заболевание отняло жизнь одного пациента.

Успешно справились инфекцией и выздоровели за все время 358 070 человек.

Важно! Чтобы снизить риски заражения, необходимо надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользоваться средствами дезинфекции рук и ревакцинироваться.

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