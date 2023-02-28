28 февраля в Усолье-Сибирском автобус наехал на 18-летнюю девушку Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала девушка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

-Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 28 февраля на проспекте Комсомольский, в районе городского озера, - говорят в ведомстве.

На данный момент установлено, что автобус КАвЗ осуществлял междугороднюю перевозку пассажиров по маршруту Ангарск – Усолье-Сибирское. За рулем находился 54-летний водитель, который и наехал на 18-летнюю усольчанку. Уточняется, что девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как итог, девушка получила травмы и попала в медучреждение.

В результате случившегося девушка получила травмы и поступила в медицинское учреждение.

Известно, что на момент ДТП в салоне автобуса находилось около 10 пассажиров, никто из них не пострадал.

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