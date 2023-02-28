За 2022 год раскрываемость преступлений в Иркутске выросла до 53,6% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе депутатских слушаний сотрудники подразделений МВД представили отчет о своей деятельности за 2022 год. Со слов подполковника полиции, начальника Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте Андрея Нестерова, на 22% выросло общее количество зарегистрированных преступлений ( в 2022 - 263, а в 2021 - 215). Раскрыто 224 правонарушения, что почти на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба думы Иркутска.

-С начала проведения специальной военной операции значительно возросло число заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма. За год число сообщений о «минировании» составило 49, заведено 10 уголовных дел, - сказал Нестеров.

Также за прошлый год пресечено 59 фактов сбыта наркотиков, заведено 26 уголовных дел в отношении браконьеров. В то же время сократилось количество совершаемых краж.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 28 февраля в Усолье-Сибирском автобус наехал на 18-летнюю девушку.